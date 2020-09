Mittwoch, 09. September 2020

Schünemann gibt dem Holzmindener Kreistag einen Vorgeschmack auf den Haushalt 2021

In den fünf Eckpunkten der Rede des Landrats ging es natürlich auch ums liebe Geld. Symbolfoto

Kreis Holzminden . Als die Diskussionen um den Kreishaushalt 2020 in den Fachausschüssen begannen, war er noch nicht im Amt. Beim Beschluss desselben schon. Auch den Nachtragshaushalt 2019 mit den exorbitant gestiegenen Kosten in der Jugendpflege musste er den Kreispolitikern vorlegen. Vor wenigen Tagen nun die Premiere: Landrat Michael Schünemann „durfte“ den Entwurf der Haushaltsplanung 2021 in den Kreistag einbringen. Er konzentrierte sich dabei auf fünf Eckpunkte und appelllierte am Ende seiner Ausführungen an die Abgeordneten: „Werfen sie einen kritischen, aber landkreisorientierten Blick auf die Zahlen und Produkte.“ (rei)

