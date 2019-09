Sonntag, 15. September 2019

Schüsse während einer Hochzeitsfeier in Steinheim

Steinheim. Der Polizei in Höxter wurden am Sonnabendnachmittag über Polizeinotruf massive Schussabgaben im Rahmen einer Feierlichkeit in Steinheim gemeldet. Vor Ort konnte durch die Polizei eine Feier von türkischen Bürgern festgestellt werden. Bei der Festivität handelte es sich offenbar um die Abholung eines Bräutigams zu seiner Hochzeitsfeier. Die Polizeibeamten konnten vor Ort zwei Personen ermitteln, die zuvor dort Schüsse in die Luft abgegeben hatten. In einem Pkw wurden die Beamten fündig und fanden vier Schreckschusspistolen und Munition auf. Gegen die ermittelten Personen wurden Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen erstattet und die Waffen samt Munition sichergestellt.