Montag, 27. Juli 2020

Schützen aus Holzminden und Umgebung sammeln weiter Spenden

Timo Elberg (Schützengesellschaft Stahle) und Detlef Leonard (Schützengeneral Holzminden) freuen sich, die 2.000 Pins nun unter die Leute bringen zu können. Foto: Schützengesellschaft Stahle

Stahle. Die Aktion „Schützen stehen zusammen“ nimmt an Fahrt auf und macht Schützen und Freunde zünftiger Schützenfeste sichtbarer. Ab sofort bieten die Schützenvereine aus Stahle, Albaxen, Holzminden, Bödexen und Löwendorf kleine Pins (oder Anstecknadeln) gegen eine Spende von mindestens fünf Euro an. Thomas Buch aus Bödexen hatte die Idee zum Anstecker, Timo Elberg aus Stahle die Idee für die grafische Gestaltung. Das metallene Unendlichzeichen im Schützengrün trägt die Aufschrift ihres gemeinsamen Mottos „Schützen stehen zusammen“. Die Spendengelder, die beim Erwerb der Pins gesammelt werden, fließen in den gemeinsamen Hilfsfonds, den die Schützen aus Anlass der Pandemie gegründet haben (der TAH berichtete). (beb)

