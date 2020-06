Donnerstag, 18. Juni 2020

Schützenfest Lüchtringen wird am 27. Juni als Live-Stream übertragen

Die Lüchtringer Schützen habe ihre Kreativität unter Beweis gestellt und bieten ihr Fest als Live-Stream an. Foto: Schützenbruderschaft

Lüchtringen. Dieses Jahr ist alles anders, so auch das Schützenfest 2020, welches ursprünglich vom 26. bis zum 30. Juni in Lüchtringen stattgefunden hätte. Das Fest abzusagen? In diesen Zeiten alternativlos. Doch so ganz ohne Feiern, das wollte die Schützenbruderschaft dann doch nicht. Deshalb ist für Sonnabend, 27. Juni, ein Programm auf die Beine gestellt worden, was den Bürgern aus Lüchtringen und natürlich auch von außerhalb, die Möglichkeit geben soll, den

Festabend in einem Live-Stream zu verfolgen. Ab 18 Uhr wird Markus Finger das Kommando als Moderator übernehmen.

Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der TAH-Ausgabe vom 19.06.20