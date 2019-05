Montag, 06. Mai 2019

Schuhmode Heine in Holzminden schließt im Sommer die Pforten

Ende, aus: Inhaber Oliver Heine vor seinem Schuhfachgeschäft in der Oberen Straße. Foto: spe

Holzminden. Spätestens Ende Juli ist Schluss. Dann schließt nicht nur das Schuhfachgeschäft Heine in der Oberen Straße in Holzminden, dann geht auch die über 90-jährige Ära eines Familienunternehmens zu Ende. Schuhmode Heine schließt die Pforten. Am Donnerstag startet der Räumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe. Für den Einzelhandel in der Holzmindener Innenstadt ist es die nächste Hiobsbotschaft. Und auch für die große Fußgängerzone Obere Straße setzt sich ein trauriger Trend fort: Sie verliert einen weiteren Anker und das nächste familiengeführte Fachgeschäft.

„Wir haben uns die Entscheidung wirklich nicht leicht gemacht“, sagt Inhaber Oliver Heine. Seine Entscheidung, aufzugeben, ist in den letzten zwölf Monaten gereift. Heine spricht von der „schwierigen Marktlage“ für einen kleinen Vollsortimenter. „Es geht wohl nur noch ganz groß“, grübelt er. Er spricht vom Trend der Kunden, im Internet zu kaufen zu Niedrigstangebotspreisen, von immer weniger Laufkundschaft. „Die mangelnde Frequenz ist ein Riesenthema, davon lebt eine Stadt“, erklärt er. Werbekreis-Vorsitzender – dieses Ehrenamt bekleidet er seit 18 Jahren – will Oliver Heine bis nächstes Jahr bleiben. (spe)

