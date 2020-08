Donnerstag, 27. August 2020

Schulbeginn im Kreis: Sicherheit geht vor!

Die Polizei zeigt am Donnerstagmorgen zum Schulbeginn vor dem Schulzentrum Liebigstraße in Holzminden Präsenz.

Kreis Holzminden. In den Schulen im Kreis Holzminden beginnt heute der Schulalltag – im „eingeschränkten Regelbetrieb“. Es gibt eine Reihe von „Hygieneregeln“, Maskenpflicht auf den Schulfluren, aber nicht in den Klassen. Dafür aber definierte Gruppen, unterschiedliche Pausenzeiten und vieles mehr. Die Kollegien in den Schulen haben dafür die Voraussetzungen geschaffen. Vor den Schulen wird die Polizei heute und in den nächsten Tagen Präsenz zeigen. Auch bei diesem Einsatz – am Donnerstagmorgen vor dem Schulzentrum Liebigstraße in Holzminden – geht es um die Sicherheit. In diesem Fall aber um die Sicherheit der Schüler auf dem Weg zur Schule. Darauf möchte die Polizei hinweisen, denn am Sonnabend werden auch die Erstklässler eingeschult, auf die besondere Rücksicht genommen werden muss. (bs)