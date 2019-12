Mittwoch, 04. Dezember 2019

Schuldneratlas Deutschland 2019: Landkreis Holzminden landet auf Platz 351

Die Überschuldungsquote im Kreis Holzminden ist nur leicht zurückgegangen.

Kreis Holzminden. Die Zahl überschuldeter Privatpersonen im Landkreis Holzminden ist im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen. Lag die Überschuldungsquote 2018 im Landkreis Holzminden noch bei 12,48 Prozent, so sind es in diesem Jahr 12,38 Prozent. Das geht aus dem Schuldneratlas 2019 hervor, den die Creditreform Wirtschaftsforschung. jetzt vorgelegt hat. Damit liegt der Landkreis im bundesweiten Ranking auf Platz 351 von 401 Kreisen und kreisfreien Städten. Die zehn kreise mit den wenigstens überschuldeten Verbrauchern liegen alle in Bayern, Spitzenreiter ist Eichstätt mit einer Überschuldungsquote von 3,98 Prozent. Am Ende der Tabelle liegt Bremerhaven mit einer Überschuldungsquote von 21,67 Prozent. (fhm)

