Donnerstag, 16. November 2017

Schulen im Wettbewerb um Nachwuchskräfte

Selten sind alle 16 Mitarbeiter der Außenstelle Holzminden der Landesschulbehörde „an Bord“. Eine Ausnahme: Wenn Präsident Ulrich Dempwolf (untere Reihe ganz links) zu Besuch kommt.

Holzminden. Ulrich Dempwolf ahnt, welches Thema der TAH zuerst ansprechen wird und gibt ungefragt die Antwort: „Die Unterrichtsversorgung brennt uns natürlich unter den Nägeln.“ Der Präsident der Landesschulbehörde kennt die Probleme, mit denen es die neun Außenstellen zwischen Cuxhaven und Göttingen tagtäglich zu tun haben. Es gibt Probleme, die haben sie alle – und es gibt Probleme, die haben einige mehr als andere. Das kann sogar im Zuständigkeitsbereich einer Außenstelle so sein – und dafür ist Holzminden ein treffender Beweis. Zuständig für die Landkreise Holzminden, Hameln-Pyrmont und Hildesheim, bereitet der Außenstelle die Unterrichtsversorgung besonders in Holzminden Sorgen. „In Hildesheim ist die Situation am entspanntesten, in Holzminden am angespanntesten,“ umschreibt Ulrich Dempwolf die Lage. Der Grund? Es wird offenbar immer schwerer, junge Lehrer in die ländlichen Räume zu „locken“... (rei)

Lesen Sie mehr im TAH vom 17.11.17