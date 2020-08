Freitag, 21. August 2020

Schulstart in der Georg-von-Langen-Schule Holzminden

In der Georg-von-Langen-Schule Holzminden bestehen strenge Hygienevorschriften. Mehrmals täglich sind auch die Reinigungskräfte im Einsatz. Foto: bs

Holzminden. Am Donnerstag, 27. August, beginnt in Niedersachsen nach den Sommerferien wieder der Schulbetrieb. Auch in der Georg-von-Langen-Schule, Berufsbildende Schulen Holzminden, kommen Schüler zum Unterricht zusammen.

Zum Einhalten dieser Hygienemaßnahmen stehen in quasi jedem Unterrichtsraum Handwaschbecken zur Verfügung. Zusätzlich werden Handläufe, Türgriffe und auch die Tresen in den Schulbüros durch Reinigungskräfte mehrmals am Tag gereinigt. Die einzelnen Klassen werden an den Schultagen zeitversetzt ihren Unterricht beginnen und auch die Pausenzeiten sind unterschiedlich. „Mit diesen Maßnahmen“, so Andreas Hölzchen, Schulleiter der BBS Holzminden, „erreichen wir für alle unter den gegebenen Voraussetzungen einen guten Schutz.“

Die Einschulung am Donnerstag, 27. August, wird zeitlich versetzt stattfinden. Außerdem wird hierfür die Sporthalle direkt am Hauptgebäude der Georg-von-Langen-Schule genutzt. Treffpunkt ist jeweils die Sporthalle an der Georg-von-Langen-Schule.

