Montag, 08. Januar 2018

Schulverweigerer-Wecker: Eine Erfolgsquote von 60 Prozent

Bei dem bundesweit einmaligen Projekt „Schulverweigerer-Wecker“ machen jetzt alle Schulen des Landkreises mit.

Holzminden. Eigentlich werden in Saal 33 des Amtsgerichts Holzminden Urteile gesprochen, Menschen manchmal ins Gefängnis geschickt. Doch am Montag gab es ein Urteil, das in jeder Hinsicht positiv war. Nach sechs Monaten endete die Probephase des „Schulverweigerer-Wecker“, einem bundesweit einmaligen Projekt, das im vergangenen Jahr in Holzminden gestartet ist. Nachdem sich zunächst nur die Schulen der Stadt Holzminden beteiligten, erklärten gestern im Saal 33 alle Schulen des Landkreises Holzminden, bei diesem Projekt mitzumachen und unterzeichneten die Kooperationsvereinbarung mit der „Aktiven Hilfe Holzminden“. (fhm)

