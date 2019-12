Montag, 09. Dezember 2019

Schwager bekommt Grundstück am Holzmindener Hafen günstiger und Parkplatz Steinhof

Dieses „hintere Ende“ des Steinhofs, jetzt unbefestigte Parkfläche, will die Stadt ebenfalls an die Schwager-GmbH verkaufen. Foto: spe

Holzminden. Die Stadt Holzminden verkauft für die geplante Erweiterung des Weserhotels Schwager am Hafen ein 2.000 Quadratmeter großes städtisches Grundstück an die Grundstücksverwaltungsgesellschaft Schwager GmbH & Co. KG einschließlich Teilen der Hafenböschung (der TAH berichtete). Im Zuge der Vorplanung des Bauvorhabens sei nun festgestellt worden, dass auf dem Grundstück öffentliche Ver- und Entsorgungsleitungen verlegt sind, die eine Realisierung des Bauvorhabens ausschließen. Die Leitungen müssen also verlegt werden, was rund 400.000 Euro kosten soll. Käuferin und Stadtwerke AöR haben sich über die Kostentragung offenbar bereits geeinigt. Allerdings ist damit das Grundstück deutlich weniger wert: Die Stadt will es nun für 50.000 statt für 200.000 Euro an das Schwager-Unternehmen verkaufen – und das restliche Grundstück dahinter, eine Fläche von 580 Quadratmetern, gleich mit. Es handelt sich um die unbefestigte und unbewirtschaftete Fläche, die jetzt zum kostenfreien innenstadtnahen Parken genutzt wird. Damit wird es bald vorbei sein: Zwar soll hier weiterhin geparkt werden dürfen, wenn Schwager die Fläche aber befestigt ausgebaut hat, wird sie auch bewirtschaftet werden. (spe)

