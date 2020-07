Donnerstag, 16. Juli 2020

Schwager stellt Antrag auf Wirtschaftsförderung für seinen Hotelanbau

Hier soll der Anbau an das Weserhotel Schwager entstehen und im März 2022 eröffnen. Ralf Schwager geht nun von einer Verzögerung aus. Foto: spe

Holzminden. Die Grundstücksverwaltungsgesellschaft Schwager GmbH & Co. KG hat Wirtschaftsförderung für den Anbau an das Weserhotel Schwager am Steinhof bei der Stadt Holzminden beantragt. Der Rat hatte die von der Verwaltung erstellte Beschlussvorlage am Dienstagabend auf der Tagesordnung. Danach sollte die Firma Schwager über Haushaltsmittel 2021 einen Investitionszuschuss in Höhe von 143.000 Euro zur Umsetzung erhalten. Der Stadtrat traf diese Entscheidung allerdings noch nicht, er sah noch offene Fragen und verwies die Angelegenheit in den zuständigen Fachausschuss, den Finanzausschuss.

Schwager plant wegen der guten Nachfrage eine Erweiterung des Hotels mit einem Anbau, der neben 33 weiteren Gästezimmern einen großen Konferenzraum für bis zu 150 Personen bieten soll. Ab 2022 soll das Weserhotel dann rund 70 Zimmer haben. Investor Ralf Schwager ist nicht recht glücklich. „Ich akzeptiere das Votum des Rates“, sagte er zum TAH. Er wolle, dass der Bebauungsplan ausgelegt werde und einen Bauantrag stellen – aber vorerst keinen Auftrag erteilen. „Ich gehe von einer Verzögerung aus“, so Schwager. Und ja, auch ein Verkauf komme für ihn in Frage. (spe)

