Samstag, 25. August 2018

Schwager will Outdoor-Fachgeschäft im ehemaligen „Pinocchio“ eröffnen

Hier soll in zwei bis drei Jahren ein Outdoorladen entstehen.

Holzminden. Der Mittleren Straße, die in puncto Einzelhandel schon sehr viel bessere Zeiten gesehen hat, und der Holzmindener Innenstadt kann es nur guttun: Mittelfristig, also „in zwei bis drei Jahren“, will Kaufmann Ralf Schwager sein Sporthaus „Intersport Schwager“ erweitern und im ehemaligen Restaurant „Pinocchio“ in der Mittleren Straße ein Outdoor-Fachgeschäft eröffnen. Die Beklebung der Schaufensterscheiben kündigt es bereits an, doch bis zur Umsetzung wird es noch einige Zeit dauern. Schwager, der das Haus Anfang des Jahres gekauft hat, lässt zurzeit die Wohnungen in der ersten und zweiten Etage sanieren, erst danach geht es an den Ausbau des Erdgeschosses. Auf rund 160 Quadratmetern Verkaufsfläche sollen hier die Bereiche Wandern, Klettern, Outdoor mit neuen Lieferanten und hochwertigeren Artikeln bespielt werden. Schwager will eine direkte bauliche Verbindung zwischen Mittlerer und Marktstraße, zwischen Outdoor-Fachgeschäft und Intersport Schwager herstellen. Dazu müsste der Parkplatz auf der Rückseite des Hauses überbaut werden. Auch die Genehmigung einer Nutzungsänderung muss erst noch erfolgen. (spe)