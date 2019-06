Donnerstag, 13. Juni 2019

Schwager will sein Weserhotel um einen Anbau erweitern

Das markierte städtische Grundstück am Hafen will Schwager von der Stadt kaufen und hier den Hotelanbau realisieren. Der Finger zeigt auf das jetzige Hotelgebäude. Foto: spe

Holzminden. Der Betrieb im Weserhotel brummt, das Haus könnte weitere Zimmer und Betten gut gebrauchen. Deshalb will Ralf Schwager expandieren und sein Hotel um einen Neubau erweitern. Dazu benötigt er in direkter Nachbarschaft ein rund 2.000 Quadratmeter großes städtisches Grundstück, jetzt unbewirtschaftete, geschotterte Parkfläche am Steinhof. Die Stadt muss den Hotel-Erweiterungsplänen zustimmen, der Rat dem Verkauf zustimmen. Der Verkauf des Grundstücks an die Grundstücksverwaltungsgesellschaft Schwager GmbH & Co. KG findet nun den Weg in die politischen Gremien.

Mit dem Anbau sollen neben etwa 26 Zimmern auch ein Tagungsraum sowie ein neuer Eingangsbereich für das Hotel entstehen. Um das Vorhaben realisieren zu können, benötigt er das im Eigentum der Stadt befindliche Grundstück, das zurzeit von Besuchern der Innenstadt und dort Beschäftigten als kostenloser Parkplatz genutzt wird. Gleichwohl sollen nicht alle dortigen Parkplätze durch den Neubau wegfallen. (spe)

