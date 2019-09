Sonntag, 29. September 2019

Schwagers „Helle Fenster“ laufen super

Erfolgreiches Konzept „Helle Fenster“ – Katrin Konradt und Ralf Schwager freuen sich. Foto: ap

Holzminden. „Wir bekommen eine positive Resonanz“, berichtet Ralf Schwager vor seinen „Hellen Fenstern in der Mittleren Straße 3 und 5 in Holzminden. „Zwei Schandflecken“ – also zwei dunkle und leere Schaufenster – seien aus dem Stadtbild verschwunden. Und noch mehr „Helle Fenster“ sollen womöglich kommen. „Ich bin gerne bereit, weitere zu übernehmen“, verkündet Ralf Schwager bei der Bilanz zu seinen „Hellen Fenstern“. (ap)

