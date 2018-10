Freitag, 26. Oktober 2018

Schwagers neuer Marktplatz kommt bei den ersten Gästen super an

Die Freundinnen Elsbeth Sturm und Marlies von Heesen wollen sich demnächst regelmäßig in Schwagers Marktplatz treffen.

Holzminden. „Das hat Großstadtniveau. Schwager kann es jetzt locker mit Kaufhäusern in Hannover oder anderen Großstädten aufnehmen!“ Elsbeth Sturm aus Holzminden ist begeistert vom neuen Marktplatz im Kaufhaus Schwager, der zum 50-jährigen Schwager-Jubiläum eröffnet hat (der TAH berichtete). Sie ist am Freitag eine der ersten Gäste bei der Neueröffnung des Gastronomiebereichs im zweiten Obergeschoss. Vor allem die vielen kleinen dekorativen Details und die gemütliche Atmosphäre kommen bei ihr und ihrer Freundin, Marlies von Heesen, super an. „Hier wird man richtig mitgenommen, fühlt sich wohl. Der Marktplatz ist unser neuer Treffpunkt“, kündigt Marlies von Heesen schon einmal an.

Und auch einen Tisch weiter bei Ulrike Siebert und ihrem Partner Richard Praetorius herrscht absolute Zufriedenheit: „Das ganze Ambiente lädt auch mal zu einem schönen Frühstück ein“, findet Ulrike Siebert. (ap)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 27. Oktober