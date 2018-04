Freitag, 06. April 2018

Schwalben willkommen – Auszeichnung des NABU an den WVIW

Acht künstliche Nisthilfen wurden übergeben.

Dielmissen. Seit Jahren besteht eine Mehlschwalbenkolonie mit 15 Brutpaaren an den Gebäuden des Wasserverbands Ithbörde/Weserbergland (WVIW) in Dielmissen. Als im vergangenen Jahr dann an einer etwas glatteren Hauswand zwei Schwalbennester abstürzten war für die Mitarbeiterin Friederike Eilers klar, dass hier etwas unternommen werden sollte. Die abgestürzten Jungschwalben wurden vom Mitarbeiter Reinhold Lüttig zu Hause erfolgreich aufgepäppelt und im Spätsommer wieder in Dielmissen frei gelassen. Für die Zukunft sollte aber besonders an der glatten Fassade eine Lösung her. Mit Hilfe der NABU-Kreisgruppe Holzminden wurde entschieden, dass man an dieser Gebäudeseite mit künstlichen Nisthilfen nachhelfen sollte. Acht künstliche Nester wurden dafür nun vom NABU-Vorstandsmitglied Torsten Maiwald zusammen mit der NABU-Plakette „Hier sind Schwalben willkommen“ an Friederike Eilers und den Geschäftsführer des WVIW Herrn Witte überreicht und sollen bis zur Ankunft der Schwalben angebracht werden. Diese werden voraussichtlich je nach Witterungsverhältnissen bis Mitte April eintreffen und vielleicht beziehen sie bereits in diesem Jahr die angebotenen Kunstnester für ihre Brut. Foto: NABU