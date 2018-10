Mittwoch, 31. Oktober 2018

„Schwanensee“ groß in Szene gesetzt

Moscow State Ballet macht auf seiner Wintertournee 2018/2019 am 18. November Station in Holzminden. Foto: Moskow State Ballet

Holzminden. Wohl kaum eine andere Form des Tanzes versprüht so viel Leichtigkeit und Eleganz wie Ballett. Vor allem das russische Ballett ist für seine Grazilität und gleichzeitig eiserne Körperdisziplin bekannt. Auch das Moscow State Ballet versteht es, seine Kunst und Eleganz auf höchstes Niveau und emotionale Perfektion zu bringen – und beeindruckt damit ein weltweites Publikum. Am Sonntag, 18. November, um 19 Uhr gastiert das Moscow State Ballet auf seiner Wintertournee durch 30 deutsche Städte mit dem Tschaikowsky-Klassiker „Schwanensee“ in der Stadthalle Holzminden. 45 Künstler in 400 Kostümen werden auf der Bühne zu erleben sein. Der Vorverkauf läuft.

Lesen Sie den ausführlichen Bericht im TAH vom 01.11.18