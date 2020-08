Dienstag, 18. August 2020

Schwarze Kammschnake identifiziert

Die schwarze Kammschnake lebt eigentlich in feuchten Wäldern. Im Solling ist sie recht häufig zu finden. TAH-Leser Frank Drescher sah sie kürzlich zum ersten Mal. Foto: Drescher

Holzminden/Bevern. „Liebes Team, könnten Sie das Foto an Herrn Drüke weiterleiten? Ich wüsste gern, um welches Insekt es sich handelt.“ Das schrieb TAH-Leser Frank Drescher kürzlich per Email an die Redaktion. Und die hat das anliegende Foto natürlich an den Insekten-Experten Rolf Drüke in Bevern weitergeleitet und prompt eine ausführliche Antwort erhalten:

Bei dem Insekt handelt es sich laut Drüke um eine Schnake aus der Familie Tipulidae. Genau genommen sei es ein Weibchen der Holzschnake (Tanyptera atrata), auch schwarze Kammschnake genannt.

