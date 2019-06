Mittwoch, 05. Juni 2019

Schwarzstorch am Beverbach gesichtet

Wolfgang Beier gelang dieses Foto.

Bevern. Wolfgang Beier ist ein beeindruckendes Foto gelungen. Er konnte einen Schwarzstorch ablichten. Das Foto hat er an die TAH-Redaktion gesandt – dafür herzlichen Dank – und diese Zeilen dazu geschrieben: „Vor ein paar Tagen machte ich einen morgendlichen Spaziergang am Beverbach. Wie immer hatte ich meinen Fotoapparat dabei, um Wasseramseln zu fotografieren. In Höhe des Wehres im Kaspul glaubte ich meinen Augen nicht zu trauen. Vor mir im Wasser stand ein Schwarzstorch. Er flog auf die Mauer und ich konnte dieses Foto von ihm machen.“