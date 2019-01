Samstag, 19. Januar 2019

Schweißtreibende AC/DC-Tribute-Show vor 2.000 Fans

„Barock“ spielten ihr mittlerweile zehntes Konzert in der Stadthalle Beverungen. Foto: vf

Beverungen. Kaum einer ist näher am Original als sie: Mit „Barock“ hat Europas beste AC/DC-Tribute-Band die Beverunger Stadthalle einmal mehr zum Beben gebracht. 2.000 Fans feierten die Hits der australischen Rock-Legende. Für „Barock“ war es das mittlerweile zehnte Konzert in Beverungen – und das vielleicht beste. In der zweistündigen Show lieferten die Rocker dem Publikum Songs wie „Highway to hell“ und „TNT“, aber auch einige Stücke des „Back in black“-Albums, die das Original AC/DC bei ihren Bühnenshows schon länger nicht mehr im Programm hat. Einen Glücksgriff hat die Beverunger Kulturgemeinschaft auch mit der Support-Band „Jigsaw“ aus der Umgebung Beverungens gemacht. (vf)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 21. Januar