Sonntag, 07. Januar 2018

Schwelbrand in Heinsen früh genug bemerkt

Der Brand fraß sich durch die Zwischendecke.

Heinsen. Zu einer unklaren Rauchentwicklung in einer Wohnung wurden am Sonnabend die Feuerwehren nach Heinsen gerufen. Es war gegen 16 Uhr, als der Alarm bei den Ortsfeuerwehren Heinsen, Polle und Brevörde sowie der Drehleiter aus Bodenwerder auflief. Nachdem die ersten Einsatzkräfte unter der Leitung von Andreas Kramer, die Einsatzstelle in der Straße „Klingenburg“ erreichten, stellten sie fest, dass im Bereich eines Ofenrohres es zu einem Schwelbrand gekommen war.

Zur Brandbekämpfung mussten Deckenbereiche und Wandverkleidungen teilweise entfernt werden. Mit Hilfe der Wärmebildkamera wurden alle Glutnester aufgespürt und mit Wasser aus der Kübelspitze abgelöscht. Die Einsatzkräfte der Drehleiter sowie des mit ausgerückten Tanklöschfahrzeuges aus Bodenwerder konnten auf Grund der Lage bereits auf der Anfahrt ihren Einsatz abbrechen.

Dennoch zog sich der Einsatz bis 18.15 Uhr hin.

Lesen Sie den ausfürhlichen Bericht im Täglichen Anzeiger vom 8. Januar