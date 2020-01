Freitag, 03. Januar 2020

Schwelbrand in leerstehenden Büroräumen in Stadtoldendorf

Blick in die total verrußten leerstehenden Büroräume. Fotos: ue

Stadtoldendorf. „Unklare Feuermeldung im Bereich alter Tischlerei, Deenser Straße“ – diese Meldung lief am Freitag Morgen kurz nach 9 Uhr über die Alarmempfänger der Feuerwehr. Da gleich mehrere Personen dichte Rauchwolken über dem Gebäude gemeldet hatten, ging man zunächst von einem „Großbrand“ aus und rief neben der Stadtoldendorfer auch noch die Lenner und die Eschershäuser Feuerwehr zu Hilfe. 50 Männer und Frauen waren schließlich vor Ort, doch die Annahme sollte sich zum Glück nicht bewahrheiten, obwohl der Qualm tatsächlich weithin sichtbar war. Es stellte sich heraus, dass ein Feuer in Büroräumen eines leerstehenden Gebäudes ausgebrochen war. Der Schwelbrand konnte – auch dank des Einsatzes etlicher Atemschutzgeräteträger – schnell gelöscht werden. Allerdings war bereits hoher Sachschaden, hauptsächlich am Inventar, entstanden. Nach dem Löschen setzte die Feuerwehr Hochdrucklüfter ein, um die Räume möglichst schnell vom Qualm zu befreien. Da die Ursache zunächst noch völlig unklar ist, hat die Polizei den Einsatzort für weitere Ermittlungen beschlagnahmt. Die Deenser Straße (Ortsdurchfahrt) musste voll gesperrt werden. Vor 11 Uhr kann die Sperrung voraussichtlich nicht aufgehoben werden. Der Verkehr wird so lange über Negenborn beziehungsweise Deensen großräumig umgeleitet. Einsatzleiter war der stellvertretende Ortsbrandmeister Michael Mundhenke. (ue/rei)