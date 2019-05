Dienstag, 14. Mai 2019

Schwere Ausbeute bei „Plogging“-Premiere

Startschuss bei den ersten Holzmindener „Ploggern“. Foto: ap

Holzminden. „Ich treibe regelmäßig Sport, laufe durch die Weserwiesen und stelle immer wieder fest, wie viel Müll an den Wegesrändern liegt“, begründet Michaela Schrader, Dozentin im Studiengang für Soziale Arbeit an der HAWK, ihre Idee zum „Plogging“ in Holzminden. Mit ins Boot hat sich die „Plogging“-Initiatorin den Sportreferenten der HAWK, Alessandro Vogelsang, geholt. „Ich finde es einfach schön, wenn die Stadt Holzminden sauberer ist. Man hört immer, wie hässlich und dreckig Holzminden ist. Da dachte ich: ‚Das ist eine gute Sache‘“, verdeutlicht der Sportreferent. Gemeinsam wollen sie nun ganz sportlich gegen den Müll in Holzminden vorgehen: beim „Plogging“. (ap)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 14. Mai 2019