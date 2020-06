Montag, 01. Juni 2020

Schwerer Motorradunfall auf der Nordumgehung

Der Motorradfahrer prallte gegen die Fahrerseite. Fotos: bs

Holzminden. Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es um kurz nach 19.30 Uhr am Montag, 1. Juni, in Holzminden gekommen. Eine 28-jährige Fahrerin war mit einem Citroen Picasso aus Richtung Neuhaus kommend auf der Ostumgehung unterwegs und wollte nach links auf die Nordumgehung abbiegen (B 64/B 497). Die Ampelanlage war zu dieser Zeit außer Betrieb. Wahrscheinlich wegen der tiefstehenden Sonne hatte sie dabei einen 41-jährigen Motorradfahrer – ebenfalls aus Holzminden – übersehen. Der Motorradfahrer prallte mit seinem Bike gegen die Fahrerseite des Citroen. Er wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Göttingen geflogen. Die Autofahrerin erlitt einen schweren Schock und wurde vorsorglich ins Krankenhaus Holzminden gebracht. Die Straßen wurden komplett gesperrt, der Verkehr auf der Ostumgehung wurde schon am Pipping abgeleitet. Polizei und Feuerwehr Holzminden waren im Einsatz. Die Feuerwehr half bei der Sicherung des Unfallortes und kümmerte sich dann um auslaufende Betriebsstoffe. Alle Einsatzkräfte, darunter auch zwei Rettungswagen und ein Notarztwagen, waren sehr schnell am Einsatzort. (bs/fhm)