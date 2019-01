Mittwoch, 30. Januar 2019

Schwerer Unfall am Pipping in Holzminden

Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt.

Holzminden. Gegen 13.20 Uhr am Mittwoch hat sich am Pipping in Holzminden (B497) ein schwerer Unfall ereignet. Ein Autofahrer wurde schwer, seine Beifahrerin leicht verletzt. Die Straße musste voll gesperrt werden. Es kam zu Rückstaus, die über die Sollingstraße/Einbecker Straße hinaus reichen.

Der mit zwei Personen besetzte Corsa wollte, so die Polizei nach ersten Feststellungen, vermutlich vom Parkplatz des Albert-Schweitzer-Therapeutikums nach links Richtung Sollingstraße abbiegen. Der Autofahrer übersah dabei einen Discovery, der aus Richtung Sollingstraße kam. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrer des Corsa erlitt schwere, seine Beifahrerin leichte Verletzungen. Sie wurden in die Krankenhäuser nach Holzminden und Höxter gebracht. Die Fahrerin des Discovery aus Hamburg blieb unverletzt.

Da die Fahrzeuge die Fahrbahn blockierten, musste die B 497 voll gesperrt werden. Bei der Bergung der Fahrzeuge wurde dann auch die Feuerwehr alarmiert. Sie musste auslaufende Betirbsstoffe aufnehmen. (bs)