Montag, 06. Januar 2020

Schwerer Unfall auf der B 240 - Straße wieder frei

Unfall auf der Bundesstraße zwischen Dielmissen und Lüerdissen. Foto: gl

Lüerdissen/Dielmissen. Schwerer Unfall auf der B 240 am Montagabend um 17.43 Uhr. Eine 24-Jährige aus Eschershausen war mit ihrem Fiat Cabrio auf der Bundesstraße auf dem Weg von Dielmissen in Richtung Lüerdissen. Die junge Fahrerin wollte überholen, musste aber abbrechen, weil Gegenverkehr kam. Als sie wieder einscheren wollte, touchierte sie einen in die gleiche Richtung fahrenden VW Polo. Dadurch verlor die Cabrio-Fahrerin die Kontrolle über ihr Auto und prallte mit ihrem Wagen gegen einen Baum.

Die Polofahrerin fuhr von der Straße und kam auf dem Acker zum Stehen. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren schnell vor Ort. Die Fahrerin des Cabriolet war allerdings von Ersthelfern bereits aus dem Auto befreit worden. Sie wurde durch den Aufprall schwer verletzt. Zunächst wurde ein Rettungshubschrauber gerufen, der jedoch wegen der widrigen Wetterverhältnisse nicht starten konnte. Die 24-Jährige wurde schließlich mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Polofahrerin wurde leicht verletzt ebenfalls vorsorglich in ein Krankenhaus gefahren.

Feuerwehrleute der Wehren Eschershausen, Lüerdissen, Dielmissen und Oelkassen waren unter der Leitung von Gemeindebrandmeister Frank Teiwes im Einsatz. Ab der Kirchbraker Senke bis zur Kreuzung Lüerdissen wurde der Verkehr in beide Richtungen gesperrt. Es kam durch die mehrstündige Sperrung und Umleitung zu Behinderungen im Feierabendverkehr. (gl/fhm)