Freitag, 18. Januar 2019

Schwerer Unfall auf der B 64 / Straße gesperrt

Der Unfallort im Odfeld. Foto: ap

Amelungsborn. Auf der B 64 zwischen Negenborn und Eschershausen an der Abzweigung Richtung Stadtoldendorf ereignete sich am Freitagnachmittag ein schwerer Unfall. Polizei und Rettungskräfte fanden am Unfallort einen im Straßengraben stehenden Lkw und einen stark beschädigten Pkw vor. Die Polizei geht von zwei bis drei verletzten Personen aus. Ein Rettungshubschrauber wurde gerufen. Die Straße ist gesperrt und die Rettungsarbeiten dauern an. (beb)

