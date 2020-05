Samstag, 30. Mai 2020

Schwerer Unfall auf der B 83 zwischen Stahle und Heinsen

Bei dem Unfall auf der B 83 wurden zwei Menschen schwer verletzt. Foto: tah/Symbolbild

Stahle. In der Nacht von Freitag, 29. Mai, auf Sonnabend, 30. Mai, hat sich kurz vor Mitternacht ein schwerer Unfall auf der Bundesstraße 83 zwischen Stahle und Heinsen ereignet. Dabei wurden zwei Personen schwer verletzt. Ein 32-Jähriger aus Nienburg war mit seinem Golf unterwegs von Stahle in Richtung Heinsen. Hinter dem Ortsausgang geriet aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß mit dem Fiat eines 30-jährigen Holzmindeners zusammen. Der 32-Jährige wurde nach der Erstversorgung im Krankenhaus Holzminden mit dem Hubschrauber in ein Klinikum ausgeflogen, der Fahrer des Fiat wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Holzminden gebracht. Für beide bestand nach Auskunft der Polizei keine Lebensgefahr. Über die Höhe des Schadens konnte noch keine Angabe gemacht werden. Während der Unfallaufnahme wurde die B 83 komplett gesperrt. Die Feuerwehr Stahle kümmerte sich um die Sicherung des Unfallorts, die Polizei nahm die Untersuchung des Unfalls vor. (gl/fhm)