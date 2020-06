Freitag, 26. Juni 2020

Schwerer Unfall auf der B240 bei Dielmissen

Die beiden Pkw, aber auch die Zugmaschine des Lkw wurden erheblich beschädigt. Foto: gl

Dielmissen. Freitagnachmittag 16.26 Uhr auf der B240 in Höhe des „Blitzers“ bei Dielmissen. Ein Lastwagen war auf dem Weg von Lüerdissen Richtung Halle, als ihm ein silberfarbener Skoda entgegenkam und aus bisher ungeklärter Ursache immter weiter auf die linke Fahrspur rüberzog. Obwohl der 42-jährige LKW-Fahrer sein Fahrzeug noch ganz rechts fast bis an die Leitplanke lenkte, konnte er nicht vehindern, dass der PKW ihn vorne links in voller Fahrt touchierte. Der Skoda kam durch den Aufprall aber nicht zum Stehen, sondern stieß anschließend noch frontal mit einem Opel zusammen, der hinter dem Lastwagen fuhr. Der 60-jährige Skoda-Fahrer aus Stadtoldendorf wurde so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber Christoph 4 nach Hannover geflogen werden musste. Den 29-jährigen Opel-Fahrer aus Wennigsen bei Hannover brachte ein Rettungswagen vorsorglich ins Holzmindener Krankenhaus. Und der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock, blieb sonst aber unverletzt. An den Fahrzeugen entstanden außerdem erhebliche Sachschäden. Neben Sanitätern und Notarzt waren auch die Feuerwehren Eschershausen und Dielmissen zur Räumung und Verkehrssicherung vor Ort. Die Bundesstraße musste voll gesperrt werden und blieb es auch noch bis in den Abend hinein. Die Umleitung erfolgt über Dielmissen. (rei)