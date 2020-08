Donnerstag, 27. August 2020

Schwerer Unfall auf der Bundesstraße 64 am Kratzeberg

Der Unfall ereignete sich auf der Bundesstraße 64 am Kratzeberg. Fotos: bs

Lobach/Negenborn. Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag, 27. August, gegen 10.20 Uhr auf der Bundesstraße 64 zwischen Lobach und Negenborn ereignet. Ein Mann war mit seinem Range Rover auf dem Weg von Holzminden in Richtung Negenborn. An der Kreuzung Arholzen/Lobach musste er an der Ampel halten. Anschließend beschleunigte er nach Zeugenaussagen sein Fahrzeug, um ein anderes Auto zu überholen. Dabei kam er plötzlich nach links ab und prallte gegen einen Baum, der durch die Wucht des Aufpralls gefällt wurde. Der Wagen fuhr weiter und knallte gegen einen zweiten Baum. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwerverletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt. Die Straße wurde wegen des Unfalls halbseitig gesperrt. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Lobach und Bevern. (bs/fhm)