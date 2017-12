Dienstag, 05. Dezember 2017

Schwerer Unfall: B64 bei Eimen gesperrt

Christoph 44 der Deutschen Flugrettung im Einsatz. Foto: Polizei

Eimen. Auf der Bundesstraße B64 kurz hinter Eimen in Richtung Wenzen ereignete sich am Dienstag um 9.15 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall. Nach Durchfahren der dortigen scharfen Rechtskurve kam Höhe der Kreisgrenze eine Fahrerin eines Pkw aus dem Landkreis Holzminden bei regnerischem Wetter nach links in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegen kommenden Transporter aus dem Landkreis Northeim.

Die Fahrzeugführerin aus Hehlen wurde infolge der Kollision in ihrem Opel eingeklemmt und wurde nach Bergung und medizinischer Erstversorgung mittels Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Göttingen transportiert. Der ebenfalls verletzte Fahrer des Transporters wurde in das Klinikum nach Northeim befördert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Die Unfallstelle ist während der Unfallaufnahme längerfristig gesperrt, der Verkehr wird über nahe gelegene Kreisstraßen abgeleitet. Eingesetzt sind zahlreiche Fahrzeuge des Rettungsdienstes, der Feuerwehren sowie Polizei.