Sonntag, 20. Oktober 2019

Schwerer Unfall zwischen Holzminden und Fohlenplacken

Schwerer Unfall auf der K 50.

Holzminden/Fohlenplacken. Auf der K 50 zwischen Holzminden und Fohlenplacken hat sich am Sonntag gegen 11.35 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem drei Menschen schwer verletzt wurden, zwei von ihnen so schwer, dass sie mit Rettungshubschraubern in Kliniken geflogen werden mussten. Ein Kleinbus war aus bislang ungeklärter Ursache in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Beifahrer wurde im Fahrzeugwrack schwerst eingeklemmt. Die Bergung gestaltete sich schwierig. Mehr als 70 Einsatzkräfte von Feuerwehr (Neuhaus, Silberborn, Holzminden, Mühlenberg), Rettungsdienst und Polizei waren an der Unfallstelle. In Neuhaus und bei Fohlenplacken landeten die Rettungshubschrauber aus Göttingen und Bielefeld, weil sie die Verletzten nicht direkt an der Unfallstelle aufnehmen konnten.

Die K 50 bleibt noch für Stunden gesperrt, weil die Staatsanwaltschaft zur Klärung der Unfallursache einen Sachverständigen eingeschaltet hat, der zunächst die Unfallstelle in Augenschein nimmt. (bs)

Update: gegen 16.40 Uhr kann die K 50 wieder für den Verkehr freigegeben werden.

