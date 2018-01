Samstag, 13. Januar 2018

Schwerer Unfall zwischen Varrigsen und Ammensen

Das Fahrzeug prallte gegen einen Baum. Foto: gl

Ammensen. Zwischen Varrigsen und Ammensen ereignete sich am Sonnabendmorgen ein schwerer Unfall. Eine Fahrerin war um kurz vor 8 Uhr auf der B 3 unterwegs. Sie kam in einer Kurve von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde sie schwer verletzt, mit dem Rettungswagen wurde die Fahrerin in ein Krankenhaus gebracht. Wegen des Unfalls musste die B 3 gesperrt werden. Die Sperrung wurde gegen 10 Uhr aufgehoben. Die Ursache für den Unfall ist noch unklar, weitere Fahrzeuge waren nach ersten Ermittlungen nicht beteiligt. (gl)

