Dienstag, 15. Oktober 2019

Schweres Unwetter im Weserbergland

Das Unwetter fordert die Feuerwehren in den Kreisen Höxter und Holzminden.

Kreis Höxter/Kreis Holzminden. Über das Weserbergland zieht ein schweres Unwetter. Um 22.38 Uhr am Dienstagabend meldet die Polizei Höxter: "Es kommt nahezu im gesamten Kreis Höxter auf den Bundes- und Landstraßen zu Verkehrsstörungen. Feuerwehr und Polizei im Dauereinsatz". Besonders betroffen ist im Landkreis Holzminden die Samtgemeinde Boffzen. Hier wurde für die Feuerwehr eine Sonderlage ausgerufen und eine Einsatzleitung am Feuerwehrgerätehaus eingerichtet. Auch in Polle und Ottenstein sind die Feuerwehren im Einsatz.

Update: Um 23.13 Uhr wird auch in Bodenwerder die Sonderlage ausgerufen und am Feuerwehrgerätehaus eine Einsatzleitung eingerichtet.