Montag, 11. Dezember 2017

Schwieriger Start für Familie Sito in Bevern

Die Großfamilie ist auf der Suche nach einer passenden Wohnung.

Bevern. Ein Anruf vom Flughafen: „Wir sind jetzt da, aber keiner hat uns abgeholt. Können wir zu Euch kommen?“ So oder so ähnlich muss der „Hilferuf“ geklungen haben, der Anfang November Basel Sito und seine Familie in Bevern erreichte. Basels Bruder Imad Sito Pisan, seine Frau Nasreen und sieben ihrer acht Kinder (Foto) standen ein paar Stunden später vor der Tür – und teilen sich bis heute die etwa 120 Quadratmeter große Wohnung im Mietshaus zwischen Schloss und Schule. Mit im Haus wohnt Tina-Görlich Degenhardt, die sich seit fast zwei Jahren um ihre jesidischen Nachbarn kümmert und besonders die vier Kinder ins Herz geschlossen hat. Doch 15 Personen, davon elf Kinder – das sind eindeutig zu viele in einer Wohnung. Was nun? (rei)

