Mittwoch, 17. Juni 2020

Schwimmtraining der DLRG Holzminden beginnt am 22. Juni

DLRG-Training ist mit Einschränkungen wieder möglich. Foto: DLRG

Holzminden. Während sich die Rettungsschwimmer der DLRG-Ortsgruppe Holzminden bislang im Kiesteich fit gehalten haben, können nun auch die jüngeren Schwimmer ab Montag, 22. Juni, 16.45 Uhr, im Freibad Holzminden zum Training kommen. Wie in jedem Sommer, sind montags alle DLRG-Kids ab dem Jugendschwimmabzeichen in Bronze dazu eingeladen. „Es war für den Vorstand sehr wichtig, auch den jüngeren Schwimmern die Möglichkeit zu geben, im Wasser zu trainieren“, sagt Niko Stille, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit in der Ortsgruppe. Für die älteren Mitglieder (Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 18 Uhr) ist immer 15 Minuten vor dem Beginn das Treffen am Freibadeingang. Um die Abstände einzuhalten, kann nur auf einer Doppelbahn mit höchstens acht Leuten gleichzeitig geschwommen werden.

