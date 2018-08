Samstag, 25. August 2018

Scooter versetzt die Fans in Ekstase

Scooter steht auf der Bühne. jbo

Beverungen. Der Festivalplatz an der Weser in Beverungen, Sonnabend, um 21.30 Uhr: Jetzt ist es endlich soweit. Scooter startet mit viel Pyro und mächtig viel Sound. 4.000 Fans sind in Ekstase. Die Band rockt die Weserwiesen und liefert die Hits wie "Hyper, Hyper" und "How much is the fish".