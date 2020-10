Dienstag, 27. Oktober 2020

Sechs Fälle im Kreis Holzminden, 116 im Kreis Höxter, 62 in Hameln-Pyrmont

Der Kreis Holzminden bleibt weiterhin von neuen Infektionen verschont. Foto: Pixabay

Die Zahl der aktuellen Infektionen im Kreis Höxter stagniert auf hohem Niveau. Das Kreisgesundheitsamt Höxter meldet 116 aktuelle Infektionen am Dienstag, 27. Oktober. Das sind drei Fälle weniger als am Vortag. Die Gesamtzahl der gemeldeten Infektionen liegt bei 590. Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 66,3. Im Kreis Holzminden sind bis Montag, 26. Oktober, keine neuen Infektionsfälle gemeldet worden. Hier gibt es weiterhin sechs akute Infektionen. Die 7-Tages-Inzidenz wird vom Robert-Koch-Institut (RKI) mit 2,8 angegeben. Im Kreis Hameln-Pyrmont gibt es derzeit 62 infizierte Personen. Vier davon werden stationär behandelt. Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 36,4. In der Nachbarschaft des Kreises Holzminden hat ein weiterer Kreis die Grenze zur Gefährdungsstufe eins überschritten. Der Kreis Paderborn liegt jetzt bei 50,7. Insgesamt meldet das RKI am Dienstag 11.402 neue Infektionen in ganz Deutschland. Die Zahl der Todesfälle ist bundesweit auf 10.098 gestiegen. (fhm)