Montag, 19. Oktober 2020

Sechs neue Fälle im Kreis Höxter

Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Holzminden liegt bei 5,7, im Kreis Höxter bei 19,25. Grafik: RKI

Das Kreisgesundheitsamt Höxter meldet am Montag, 19. Oktober, sechs neue Infektionen mit dem Coronavirus. Die Gesamtzahl der akuten Infektionsfälle steigt damit auf 40. Insgesamt 488 bestätigte Fälle wurden damit seit Beginn der Pandemie im Kreis Höxter registriert. 429 Menschen gelten als genesen, 19 sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Die 7-Tage-Inzidenz (Zahl der neuen Infektionen der vergangenen sieben tage auf 100.000 Einwohner) steigt auf 19,25.

Der Landkreis Holzminden hatte am Wochenende einen neuen Infektionsfall gemeldet. Die Anzahl der aktuell Infizierten liegt bei sechs Fällen. Die Gesamtzahl der im Landkreis seit März laborbestätigten Infizierten liegt bei 143. 130 davon gelten als ehemals positiv getestet, sieben sind verstorben. In Quarantäne befinden sich derzeit 23 Personen.

In Deutschland sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) innerhalb eines Tages mehr als 4.300 neue Corona-Infektionsfälle gemeldet worden. Wie das RKI am Montagmorgen, 19. Oktober, unter Berufung auf die Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden am Sonntag insgesamt 4.325 neue Fälle registriert, nach 5.587 neuen Fällen am Vortag. Die Zahl der insgesamt seit Beginn der Pandemie in Deutschland registrierten Infektionsfälle stieg demnach auf 366.299, die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus im Zusammenhang stehenden Todesfälle auf 9.789, zwölf mehr als am Vortag. Die Zahl der Genesenen lag laut RKI bei etwa 294.800. (fhm)