Freitag, 16. Oktober 2020

Sechs Wildunfälle in 90 Minuten

Die Polizei mahnt zur Vorsicht. Foto: tah/Symbolbild

Kreis Höxter. Am Freitagmorgen, 16. Oktober, mussten die Beamten der Kreispolizeibehörde Höxter insgesamt sechs Unfälle mit Wildbeteiligung innerhalb von 90 Minuten aufnehmen. Die Unfälle ereigneten sich von 6.20 Uhr bis 7.50 Uhr und verteilen sich gleichmäßig über alle Gebiete des Kreises. Ein siebter Wildunfall ereignete sich gegen 9.30 Uhr. In allen Fällen entstand Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei appelliert daher an alle Autofahrer, vor allem in Waldgebieten besonders aufmerksam zu fahren.