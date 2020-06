Donnerstag, 25. Juni 2020

„Seebrücke“ Holzminden lädt zu Schuh-Aktion am 4. Juli in die Obere Straße ein

Schuhpaare auf dem Kirchplatz erinnern an Flüchtlingsschicksale. Am 4. Juli ist eine „Schuh-Installation“ in der Oberen Straße geplant. Foto: Seebrücke Holzminden

Holzminden. Das Aktionsbündnis „Seebrücke“ will mit ihrer nächsten Aktion an das Schicksal tausender Flüchtlinge erinnern, an die Menschen, die im Mittelmeer auf der Flucht ertrunken sind, die unter erbärmlichen Bedingungen in katastrophalen Lagern leben müssen, und an die Kinder und Jugendlichen, die sich allein durchschlagen müssen. Für diese Menschen werden am Sonnabend, 4. Juli, symbolisch hunderte Paare Schuhe aufgebaut, in der Holzmindener Innenstadt aufgestellt. Diese „Schuh-Installation“ soll zwischen 10 und 13 Uhr in der Oberen Straße aufgestellt werden und zur In teraktion mit den Bürgern führen.

Diese Aktion ist vom Ordnungsamt genehmigt und wird gemäß der Vorgaben durchgeführt. „Die Abgeordneten des Holzmindener Kreistages haben sich im letzten Sommer dafür ausgesprochen, dass der Landkreis ein ,Sicherer Hafen‘ wird. Damit sind wir in guter Gemeinschaft mit rund 25 weiteren Städten in Niedersachsen“, so Christiane Harbort-Ring von der „Seebrücke“ Holzminden. „Sicherer Hafen“ heißt, dass dieses Thema nicht außer acht gelassen wird und dass der Landkreis gemäß seiner Kapazitäten Flüchtlinge aufnehmen wird. Die Initiatoren fordern aber: „Dieser Entschluss darf nicht nur auf dem Papier stehen, sondern muss auch mit Leben erfüllt werden und zu Taten führen.“

