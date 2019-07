Dienstag, 09. Juli 2019

Seebrücke Holzminden zeigt Solidarität mit Seenotrettern und Geflüchteten

Solidaritätsaktion am Ackerbürger auf dem Marktplatz. Foto: Seebrücke Holzminden

Holzminden. Bundesweit haben am Wochenende rund 45.000 Menschen gegen die Kriminalisierung ziviler Seenotretter demonstriert. Auch in Holzminden beteiligten sich am Sonnabend zahlreiche Menschen an der bundesweiten Aktion. Mit einer Mahnwache am „Ackerbürger“ auf dem Marktplatz setzte sich die „Seebrücke Holzminden“ für die Rechte von Schiffbrüchigen und Geflüchteten ein. Zahlreiche Bürger solidarisierten sich mit den Seenotrettern im Mittelmeer und machten deutlich, dass sie das Sterbenlassen im Mittelmeer nicht akzeptieren wollen. Im Gespräch mit interessierten Bürgern machten sie auf dem Marktplatz deutlich, dass es die Menschlichkeit verbietet, Menschen im Mittelmeer, „der tödlichsten Grenze der Welt“, ertrinken zu lassen.

