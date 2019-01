Mittwoch, 23. Januar 2019

„Seebrücke“ wird auch in Holzminden aktiv

Holzminden. Über 2.000 Menschen sind im Jahr 2018 an den europäischen Außengrenzen gestorben, die meisten davon im Mittelmeer ertrunken. Kapitäne der Rettungsschiffe werden kriminalisiert, Schiffe dürfen nicht in den Häfen anlegen. Im Sommer gründete sich unter dem Leitspruch „Wir bauen eine Brücke zu sicheren Häfen“ das Bündnis „Seebrücke“, um an die vielen Flüchtlinge zu erinnern, die im Mittelmeer ertrunken sind und jeden Tag ertrinken. Auch in Holzminden formieren sich nun Bürger zu einer „Seebrücke“-Gruppe. Als erste Aktion soll am Sonntag, 27. Januar, um 10 Uhr in der Michaeliskirche Holzminden anlässlich des Holocaust-Gedenktages ein besonderer Gottesdienst zum Gedenken an die ertrunkenen Flüchtlinge stattfinden. In der Vorbereitung des Gottesdienstes haben Teilnehmer des neu entstehenden Bündnisses mit Verantwortlichen der Kirche zusammengearbeitet. Die Hoffnung ist, auch über diesen Gottesdienst Aktive zu finden, die sich einer lokalen Gruppe der „Seebrücke“ anschließen wollen. Weitere Aktionen sind schon in Planung. (tah)

