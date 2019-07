Montag, 29. Juli 2019

Segelflugzeug im Landeanflug bei Bad Gandersheim abgestürzt

Der 18-Jährige wurde mit dem Hubschrauber nach Göttingen geflogen.

Bad Gandersheim. Am Sonntag gegen 15.06 Uhr verunglückte ein 18 Jahre alter Alfelder nahe dem Bad Gandersheimer Flugplatz mit seinem Segelflieger. Aus bislang ungeklärten Gründen verlor das Flugzeug während des Landeanfluges an Höhe und streifte Baumspitzen. Anschließend stürzte der Flieger zwischen Bäumen auf den Boden. Der 18-Jährige überstand den Absturz mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in die Universitätsmedizin Göttingen geflogen. Bei dem Absturz entstand ein Sachschaden von ca. 60.000 Euro. Das Flugzeug wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zur Absturzursache hat die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung in Braunschweig übernommen.