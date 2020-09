Mittwoch, 09. September 2020

Sehr starkes Interesse an der Briefwahl

Die Briefwahl ist im Kreis Höxter sehr gefragt. Foto: Pixabay

Kreis Höxter. Am kommenden Sonntag wird im Nachbarkreis Höxter gewählt. In Nordrhein-Westfalen stehen am 13. September Kommunalwahlen an. Die wahlberechtigten Bürger können ihre Stimmen für Landräte, Bürgermeister, Kreistage und Stadträte abgeben. Schon jetzt melden die Kommunen im Kreis Höxter ein riesiges Interesse an der Briefwahl. Einige Städte berichten, dass sich die Zahlen der Briefwahl im Vergleich zur letzten Wahl verdoppelt haben. Man könne von über 20 Prozent Briefwählern bei dieser Wahl ausgehen. Grund dafür, so die einhellige Meinung der Wahlverantwortlichen in den Städten, sei die Corona-Pandemie. Durch die starke Nachfrage nach der Briefwahl werde sich auch eine Verlängerung der Auszählzeit ergeben. So wird damit gerechnet, dass in einigen Städten erst um 22 Uhr die letzte Stimme ausgezählt ist. (fhm)