Montag, 28. September 2020

Seife machen für Kinder

Bunte und duftende Seife können Kinder in Buchhagen selbst herstellen. Foto: Pixabay

Buchhagen (r). Parallel zum Sonntagscafé bietet Monika Kappen am 4. Oktober von 16 bis 18 Uhr in der KulturMühle Buchhagen eine KinderZeit zum Thema Seife an. Für einen kleinen Unkostenbeitrag können Kinder ab fünf Jahren ihre eigene Seife mit Duft, Farbe und Kräutern herstellen. Während die Kleinen beschäftigt sind, können Mama und Papa, Oma und Opa sich bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen entspannen. Kaleidoskop e.V. bittet um Anmeldung für die KinderZeit per Mail unter kaleidoskop@buchhagen.org oder telefonisch unter 01523/4269634. Natürlich werden auch bei dieser Veranstaltung die Hygiene und Abstandsregeln beachtet.