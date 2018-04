Dienstag, 03. April 2018

Seil gespannt, Radfahrer stürzt

Bosseborn/Boffzen. Unglaublich: Weil jemand ein Seil über den Radweg gespannt hat, ist ein 65-Jähriger aus Boffzen gestürzt. Er wurde schwer verletzt. Der 65-Jährige war am Ostermontag auf dem Steinweg mit seinem Pedelec aus Richtung Bosseborn in Richtung Godelheim unterwegs. Er wollte dann offenbar nach links in einen Weg abbiegen. Dort war ein weißes Seil gespannt, das der 65-jährige anscheinend zu spät erkannte. Der Zweiradfahrer versuchte noch zu bremsen, stürzte jedoch. Auf Grund seiner schweren Kopfverletzung brachte ihn ein Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Göttingen. Am Fahrrad entstand ein Schaden von etwa 150 Euro. Die Person, die das Seil gespannt hatte, konnte von den Polizeibeamten ermittelt werden. Ein Strafverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet.