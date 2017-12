Donnerstag, 21. Dezember 2017

Seit 66 Jahren heiß auf Tischtennis

Mit 74 Jahren gehört Harriet Haack beim FC Eintracht Polle zu den Aktivposten in der Damenmannschaft in der Bezirksklasse.

Holzminden. Sie kam als 24-Jährige 1967 vom TTV Stelle-Wittenwurth (TTVSH) nach Holzminden, spielte bis in die Bezirksoberliga und steht heute ihre Frau am Tisch bei den Punktspielen des FC Eintracht Polle in der Bezirksklasse: Die 74-jährige Harriet Haack, die als Achtjährige beim SV Karolinenkoog mit dem Tischtennissport begonnen hat und bis zum heutigen Tage in acht verschiedenen Vereinen nicht nur zum Schläger gegriffen hat, sondern auch in den jeweiligen Vereinen Punktspiele bestritten hat.

