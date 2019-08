Montag, 26. August 2019

Seit 70 Jahren am Ball: TC Stadtoldendorf

Die Ehrengäste, Cheforganisator Manfred Mangels und alls fünf Präsidenten auf einem Foto.

Stadtoldendorf. Gelbe Luftballons weisen den Weg. So gelb wie Tennisbälle. Der Weg führt zu der landschaftlich wohl am schönsten gelegenen Tennis-Anlage weit und breit. Und zu einem Verein, der ein Jubiläum begehen kann: Der Tennisclub Stadtoldendorf feiert am Sonntag sein 70-jähriges Bestehen. Und 120 Gäste feiern mit. Der TC ist damit einer der ältesten Tennisvereine im Landkreis Holzminden.

Auf der Drei-Platz-Anlage im Mittendorf‘s Park begrüßen Thomas Stottmeister und sein Vorstandsteam die Gäste. Alle Vereinsvorsitzenden aus Stadtoldendorf sind gekommen. „Das spricht dafür, dass Stadtoldendorf weiterhin eine Sportstadt ist“, so Stadtoldendorfs Bürgermeister Helmut Affelt. (bs)

